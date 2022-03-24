سكان شارع أبو قير فى الإسكندرية يطالبون بإعادة رصف المنطقة

شكا سكان شارع ابو قير في جليم امام بنزينة جليم و شارع دير نوتردام التابعة إلى محافظة الإسكندرية من تهالك رصف المنطقة، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب تهالك الشارع وعدم رصفة، مما يعرض حياة المارة للخطر.



وتقول السيدة شيماء مصطفى ، في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى نحن سكان شارع ابو قير في جليم امام بنزينة جليم و شارع دير نوتردام التابعة إلى محافظة الإسكندرية أشد المعاناة من تهالك الرصف فى الشارع وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات".



وأضاف: "على الرغم من معاناة سكان شارع ابو قير في جليم امام بنزينة جليم و شارع دير نوتردام التابعة إلى محافظة الإسكندرية ، إلا أن المنطقة خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى أو مراعاه للأهالي".



وناشدت نيابة عن سكان شارع ابو قير في جليم امام بنزينة جليم و شارع دير نوتردام التابعة إلى محافظة الإسكندرية برصف الشارع أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب مياه الأمطار التي يغرق بها الشارع ، ما يؤدى إلى عدم المقدرة على السير في الشارع على الأقدام.



وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الإسكندرية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الشارع لتسهيل حركة الأهالي.

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