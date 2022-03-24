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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع أبو قير فى الإسكندرية يطالبون بإعادة رصف المنطقة

صدى البلد

شكا سكان شارع ابو قير  في جليم امام بنزينة جليم و شارع دير نوتردام  التابعة إلى محافظة الإسكندرية من تهالك رصف المنطقة، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب تهالك الشارع وعدم رصفة، مما يعرض حياة المارة للخطر.


وتقول السيدة شيماء مصطفى ، في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى  نحن سكان شارع ابو قير  في جليم امام بنزينة جليم و شارع دير نوتردام  التابعة إلى محافظة الإسكندرية أشد المعاناة من تهالك الرصف فى الشارع وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات".


وأضاف: "على الرغم من معاناة سكان شارع ابو قير  في جليم امام بنزينة جليم و شارع دير نوتردام  التابعة إلى محافظة الإسكندرية ، إلا أن المنطقة خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى أو مراعاه للأهالي".


وناشدت نيابة عن سكان شارع ابو قير  في جليم امام بنزينة جليم و شارع دير نوتردام  التابعة إلى محافظة الإسكندرية  برصف الشارع أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب مياه الأمطار التي يغرق بها الشارع ، ما يؤدى إلى عدم المقدرة على السير في الشارع على الأقدام.


وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الإسكندرية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الشارع لتسهيل حركة الأهالي.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الاسكندرية شارع ابو قير ايس كريم فى جليم تهالك الرصف

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