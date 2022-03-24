درجات الحرارة اليوم الخميس 24/3/2022 بالمحافظات

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 24- 3 -2022 في القاهرة والمحافظات.



درجات الحرارة اليوم الخميس 24 - 3 - 2022

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 17 9

الإسكندرية 16 10

الإسماعيلية 17 9

الدقهلية 17 9

الغردقة 22 14

المنيا 17 7

وفي سياق متصل، علق محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد، على حالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، قائلا:" نحن مازلنا نعيش أجواء شتوية..متابعا: الاجواء الشتوية مستمرة طوال الأسبوع.

وأضاف “محمود شاهين” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”، : "حالة التقلبات الجوية مستمرة طوال الـ 48 القادمة، حيث سيشهد طقس الغد فرص لتساقط الامطار ونشاط واضح للرياح ستتبب في زيادة الشعور بالبرد.

الأرصاد: الأمطار ستقل تدريجيا بداية من الجمعة

وأوضح أن كميات الأمطار ستقل تدريجيا بداية من يوم الجمعة القادمة، مشيرا إلى أن الأسبوع القادم سيشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود طقس ربيعي لطيف.