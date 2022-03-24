المستشار عصام هلال: احتفالية الأم المثالية أسعدت المصريين |فيديو

قال المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن إحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية أمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أسعدت كل المصريات وكل المجتمع المصري، حيث أنها صدرت طاقة إيجابية كبيرة جدا.

وأضاف “هلال”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الرئيس السيسي تحدث بقلب مفتوح على الجميع وكأب وكزوج أمس، موضحا أنه تحدث أيضا عن القيم الأصيلة بالمجتمع المصري التي غابت حاليا.

وتابع أن مصر أمام زعامة تؤمن بالمرأة المصرية وقدراتها، لافتا إلى أن الرئيس السيسي دائما مايراهن عليها، حيث إنها بالفترة الأخيرة أثبتت أنها محركة ودافعة ومحركة للمجتمع المصري.

وأشار إلى أن فى الفترة الحالية من تاريخ مصر المرأة المصرية حصدت ما لم تحصده فى كل تاريخها، متابعا أن الآن مصر أصبحت تملك عدداً من الوزيرات والقاضيات.