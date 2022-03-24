الأردن.. الحكومة تطرح عطاء شراء 120 ألف طن من الشعير

طرحت الحكومة الأردنية عبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء لشراء 120 ألف طن من الشعير، وفق بيان الوزارة اليوم الخميس.

وطالبت الوزارة الأردنية وفق صحيفة الراي الأردنية أنه على من يرغب بالتقدم للعطاء مراجعة مبنى الوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء التي تتضمن شروط ومواصفات معينة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض في 30 من الشهر الحالي.

جدير بالذكر أن سعر جرام الذهب فى الأردن يبلغ 39.4 دينارا عيار 21 محليا وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر إقبالا من المواطنين في السوق المحلية، الخميس، 39.40 دينارا لغايات الشراء.