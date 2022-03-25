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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

المؤبد والمشدد لمسئولين بتعليم أكتوبر وأوقاف الجيزة.. فيديو جراف

محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة

قضت الدائرة 20 ب محكمة جنايات الجيزة ، المنعقدة ب مجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم،  بمعاقبة، كل من مدير حسابات مندوب وزارة المالية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، ومفتش مالى باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، ومدير إدارة أكتوبر التعليمية، بالسجن المؤبد وعزلهم من وظيفتهم، ومعاقبة كل من مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية، ومدير إدارة أكتوبر التعليمية سابقا، وكبير أخصائيين مدير عام الشئون المالية والإدارية بإدارة أكتوبر التعليمية سابقا، بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة محاسب بمديرية أوقاف الجيزة، وعامل بمديرية أوقاف الجيزة، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاختلاسهم 331 مليونا و224 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المتهمين برد المبالغ المستولى عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إدوارد ذكي، وأمانة سر أحمد فتحي.

وتبين من قرار الإحالة قيام المتهمين "هدى، أ. ح"، مدير حسابات، مندوب وزارة المالية، بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، و"عواطف. أ. ح"، مفتش مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، و"مجدي. أ. ح"، صحفي "سلامة. م. ط"، مدير إدارة أكتوبر التعليمية، "وجيه. ر. أ"، مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية، "أحمد. ع. ظ"، محاسب بمديرية أوقاف الجيزة، "عباس. س. ح"، عامل بمديرية أوقاف الجيزة باختلاس 331 مليونا و224 ألف جنيه، بأن وقعت المتهمة الأولي على توقيع ثانٍ على 578 شيك بنك، لتحقيق إدارة الكسب غير المشروع والمسحوبة على البنك المركزي المصري، لتكون قابلة للصرف خصما من حسابات جهة عملها.

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مجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم مدير حسابات جنايات الجيزة اتحاد الإذاعة والتليفزيون

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