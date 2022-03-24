الشيخ اسلام النواوي: عبادة الوقت الآن هى الصدقة والتفريج عن الناس

قال الشيخ اسلام النواوي، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه يجب على المسلم أن يجهز نفسه لشهر رمضان ويجدد النيه لله سبحانه وتعالي والعزم على الإيمان والصدق والطاعة لأن الإنسان يثاب على نيته .



وأضاف الشيخ اسلام النواوي خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " كلمة سر " المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي خالد ميري، أن أفضل الصدقة وأفضل الخير هو الذي تفعله لسد حاجه الناس وإن كان قليلا فهو مقبول كثيرا عند الله.



وأوضح أن كل إنسان يجب أن يغتنم هذة الفرصة فعليا ومن كماليات الصيام الصدقة حيث شرع فيه زكاة الفطر وعلى الناس أن تعلم أن كل وقت له عبادة وعبادة الآن هى الصدقة والتفريج عن الناس.