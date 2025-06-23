يعد بسكويت جوز الهند من أكثر أنواع المخبوزات الشهية التى يحبها الاطفال والكبار خاصة عند إضافة الكاكاو مما يعزز الشعور بالسعادة

نعرض لكم في هذا التقرير طريقة عمل بسكويت جوز الهند بالكاكاو من خلال خطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زى السكر على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير بسكويت جوز الهند



200 جم دقيق أبيض

150 جم زبدة

110 جم سكر

25 جم كاكاو بودرة

75 جم جوز هند مبشور (يُطحن جيدًا)

رشة ملح

جوز هند مبشور إضافي للتزيين

لتحضير الجناش:

100 مل كريمة دبل كريم

300 جم شوكولاتة بيضاء مفرومة



طريقة عمل بسكويت جوز الهند والكاكاو



ضعى مكونات العجينة في العجان الكهربائي واخفقي جيدا.



شكلى عجين البسكويت على شكل كرات صغيرة ويفرد على شكل بسكويت صغير.



واخبزي البسكويت في الفرن حتى النضج ثم اخرجيه.

ضعي الجناش في كيس حلواني ويحشى بين كل طبقتي بسكويت وقدميه