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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل بسكويت جوز الهند بالكاكاو

بسكويت جوز الهند بالكاكاو
بسكويت جوز الهند بالكاكاو
اسماء محمد

يعد بسكويت جوز الهند من أكثر أنواع المخبوزات الشهية التى يحبها الاطفال والكبار خاصة عند إضافة الكاكاو مما يعزز الشعور بالسعادة 

نعرض لكم في هذا التقرير طريقة عمل بسكويت جوز الهند بالكاكاو من خلال خطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زى السكر على قناة سي بي سي سفرة.


 مقادير بسكويت جوز الهند 


 200 جم دقيق أبيض

 150 جم زبدة

 110 جم سكر

25 جم كاكاو بودرة

 75 جم جوز هند مبشور (يُطحن جيدًا)

رشة ملح

جوز هند مبشور إضافي للتزيين

لتحضير الجناش:
100 مل كريمة دبل كريم
 300 جم شوكولاتة بيضاء مفرومة


طريقة عمل بسكويت جوز الهند والكاكاو


ضعى مكونات العجينة في العجان الكهربائي  واخفقي جيدا.


شكلى عجين البسكويت على شكل كرات صغيرة ويفرد على شكل بسكويت صغير.


واخبزي البسكويت في الفرن حتى النضج ثم اخرجيه.

ضعي الجناش في كيس حلواني ويحشى بين كل طبقتي بسكويت وقدميه 

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