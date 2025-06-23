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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

زفاف نجل نائب السفير المصري بالرياض في أجواء عائلية بالقاهرة

حفل زفاف نجل نائب السفير المصري في الرياض
حفل زفاف نجل نائب السفير المصري في الرياض

في أجواء احتفالية مبهرة اتسمت بالفخامة والدفء، احتفل الوزير المفوض ضياء حماد، نائب السفير المصري لدى المملكة العربية السعودية بزفاف نجله الدكتور فيصل ضياء حماد، وذلك في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وسط حضور رفيع المستوى من كبار الشخصيات والمسؤولين ونجوم الفن والإعلام والمجتمع.

وشهد الحفل حضور معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الأسبق، الذي حرص على مشاركة العروسين وأسرتهما الكريمة هذه المناسبة السعيدة، إلى جانب نخبة من رجال السلك الدبلوماسي ورجال الأعمال وأصدقاء العائلة.

وقد تميزت الليلة بأجواء مصرية أصيلة ومظاهر احتفال راقية، حيث توافد المهنئون من داخل وخارج مصر، في مشهد عكس مكانة العائلة ومحبة المحيطين بها، فيما تبادل الحضور التهاني والتبريكات للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة ومستقبلًا مليئًا بالنجاحات.

الحفل لم يكن مجرد مناسبة اجتماعية، بل كان أيضًا تجسيدًا لروح المحبة والتقدير التي تحيط بأبناء السلك الدبلوماسي المصري، وعنوانًا على الترابط العائلي والمجتمعي الذي يُزين مثل هذه المناسبات.

المملكة العربية السعودية الدكتور خالد عبد الغفار رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة

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