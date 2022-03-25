بمكياج صاخب.. ميريهان حسين تبرز جمال ملامحها

حرصت الفنانة مريهان حسين، علي مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.



وخطفت مريهان، الأنظار إليها بإطلالة جذابة بعدما ارتدت توب أخضر مع الاستعانة بتسريحة شعر انسيابية، واعتمدت مكياجا صاخبا أظهر جمالها.

وتعيش مريهان حسين، حالة نجاح كبيرة بالتزامن مع عرض مسلسلها الجديد "نقل عام"، مع الفنان الكبير محمود حميدة، الذى يعرض حاليا على قناة ON.

مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، مريهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.