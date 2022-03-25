بـ"نيو لوك" جديد.. إطلالة ساحرة للفنانة نور اللبنانية



تألقت الفنانة اللبنانية نور في اطلالة مميزة وساحرة، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "الانستجرام".



وظهرت نور بمكياج «غير ملامحها» بشكل كبير، فقد ظهرت بمكياج برونزي مختلط بالبلاشر الروز اللامع، مع الرموش الطويلة والكحل الابيض.



وحرصت نور على تصفيف شعرها بطريقه تتناسب مع مكياجها، حيث قامت بتصفيف شعرها ويفي مع ضفيرتين صغيرتين من الأمام، وارتدت فستان اسود بصيحة الكم الواحد، مع عقد ذهبي عريض، تناسب بشكل كبير مع الفستان الأسود السادة غير المطرز.



تواصل النجمة نور اللبنانية تواجدها للعام الثالث على التوالي بالمشاركة في بطولة مسلسل راجعين يا هوا ، أمام النجم خالد النبوي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.



والمسلسل قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة.

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