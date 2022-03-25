وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان مسجدا بتكلفة 4 ملايين جنيه

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مسجد الحاج عبد الرازق بقرية شبرا صورة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم والمُقام بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة قدرها 4 ملايين جنيه على مساحة 1000 متر.

وأوضح وزير الأوقاف أن إفتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة الوزارة لإفتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لإستقبال المصلين للقيام بأداء الصلوات والشعائر الدينية.

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أن إعمار المساجد يُعد هدفاً نبيلاً فالمسجد بيت الله على الأرض ويُعد منبراً لنشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين الإسلامي السمحة، مشيداً بمجهودات مديرية الأوقاف وتعاونها المثمر والبنًاء مع المحافظة في إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد لتصبح صروحاً إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة وتبني الوطن.

شارك في الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف و صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم وعدد من نواب البرلمان ورجال الدين الإسلامي وأهالي القرية.