تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و605 شاحنات و65 سيارة ، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3810 ركاب بموانيها.



وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الخميس - أن حركة الواردات شملت 2000 طن بضائع، و153 شاحنة و41 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، و452 شاحنة و 24 سيارة.



وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة السفينتين (عمان والحرية2) ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع، و 270 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي (أور، إيلة، نيو عقبة، و سينا).

