أسرة محمد النني : "منتخبنا هيشرفنا وقادر على الصعود للمونديال"

أكد الحاج أحمد النني عم لاعب منتخب مصر "محمد النني " والمحترف في صفوف نادي الارسنال الانجليزي اليوم أنه يتمني أن يحقق منتخب مصر الوطني الفوز في المباراة المرتقبة مع السنغال مشيرا إلى أن المصريين قادرون على عبور مباراة السنغال والصعود لكأس العالم 2022م بدولة قطر .

وكشف الحاج احمد النني عم اللاعب محمد النني بقوله "المنتخب هيقدم عرض كويس وبإذن الله هيشرفونا بتحقيق حلم المصريين " .

وأشار عم اللاعب محمد النني عن تلقى الكابتن ناصر والد اللاعب محمد النني مكالمة من اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وعد فيها الأخير بالفوز على السنغال وتحقيق أمال المصريين في الصعود إلى كأس العالم 2022

وكشف عم اللاعب أن الكابتن ناصر النني خلال المكالمة الهاتفية التي تلقاها أمس حرص على مؤازرة اللاعب محمد صلاح، قائلا :أملنا فيكم كبير واعدا إياه بالحضور في استاد القاهرة لمؤازة لاعبي المنتخب الوطني أمام فريق السنغال.

كما تترقب كل جماهير الكرة المصرية مباراة المنتخب الوطني، أمام السنغال اليوم فى الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، وتعد هذه المواجهة تكرارا للمباراة النهائية فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون يوم 6 فبراير الماضى، والتى حسمها منتخب السنغال، ليتوج باللقب لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز بركلات الترجيح.

كما تقام مباراة مصر والسنغال فى ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، بينما موعد مباراة الإياب فهو الثلاثاء 29 مارس فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأولمبي.