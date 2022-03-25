عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسرة محمد النني : "منتخبنا هيشرفنا وقادر على الصعود للمونديال"

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الحاج أحمد النني عم لاعب منتخب مصر "محمد النني " والمحترف في صفوف نادي الارسنال الانجليزي اليوم أنه يتمني أن يحقق منتخب مصر الوطني الفوز في المباراة المرتقبة مع السنغال مشيرا إلى أن المصريين قادرون على عبور مباراة السنغال والصعود لكأس العالم 2022م بدولة قطر .

محافظ الغربية: قروض للشباب تخطت نصف مليار جنيه في 2021

وكشف  الحاج احمد النني عم اللاعب محمد النني  بقوله "المنتخب هيقدم عرض كويس وبإذن الله هيشرفونا بتحقيق حلم المصريين " .

وأشار  عم اللاعب محمد النني عن تلقى الكابتن ناصر والد اللاعب محمد النني مكالمة من اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وعد فيها الأخير بالفوز على السنغال وتحقيق أمال المصريين في الصعود إلى كأس العالم 2022

وكشف  عم اللاعب أن الكابتن ناصر النني خلال المكالمة الهاتفية التي تلقاها أمس حرص على مؤازرة اللاعب محمد صلاح، قائلا :أملنا فيكم كبير واعدا إياه بالحضور في استاد القاهرة لمؤازة لاعبي المنتخب الوطني أمام فريق السنغال.

محافظة الغربية: مشروع الفلك لتأهيل أبطال متلازمة داون ينطلق الأسبوع المقبل ..شاهد

كما تترقب  كل جماهير الكرة المصرية مباراة المنتخب الوطني، أمام السنغال اليوم فى الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، وتعد هذه المواجهة تكرارا للمباراة النهائية فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون يوم 6 فبراير الماضى، والتى حسمها منتخب السنغال، ليتوج باللقب لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز بركلات الترجيح.

محافظة الغربية: مشروع الفلك لتأهيل أبطال متلازمة داون ينطلق الأسبوع المقبل ..شاهد

كما تقام مباراة مصر والسنغال فى ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، بينما موعد مباراة الإياب فهو الثلاثاء 29 مارس فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأولمبي.

محمد النني المحلة قطر المنتخب الوطني دولة قطر مونديال ستاد القاهرة الدولي لاعبي المنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

هبوط جديد فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الجمعة

الذهب يستعيد بعض خسائره.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

وفاة الفنان أحمد حلاوة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

موضوعات متعلقة

الغربية يُوَجِّه المجلس الإقليمي للسكان بدراسة توطين أهداف التنمية المستدامة

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام : رسول الله صام 9 رمضانات بالسنة الثانية للهجرة

مفيدة شيحة : مواجهة السنغال أكون أو لا أكون للفراعنة |فيديو

رسائل محمد صلاح الأخيرة لنجوم منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة السنغال

40% ارتفاعا في أسعار الحديد|شعبة الاستثمار: 3 أسباب لزيادة قيمة العقارات ..فيديو

بايدن في بولندا لتفقد القوات الأمريكية المتمركزة بالقرب من حدود أوكرانيا

رسائل محمد صلاح الأخيرة لنجوم منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

معجون وتقويم.. مراحل تطور طب الأسنان عند المصريين القدماء

المؤبد والمشدد لمسئولين بتعليم أكتوبر وأوقاف الجيزة.. فيديو جراف

تفاصيل القبض على صاحب أتيليه يصور النساء بغرفة البروفة.. فيديو جراف

فلس واكتئاب.. ماذا قال الإعلامي توفيق عكاشة بعد تأييد حبسه 3 أشهر

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ