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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد النبوي والسقا يودعان أحمد حلاوة بكلمات مؤثرة

احمد حلاوة
احمد حلاوة

حرص النجم خالد النبوي على نعى الفنان الدكتور أحمد حلاوة، الذى وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 73 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داعين له بالرحمة والمغفرة.


وكتب النبوي فى تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "‏‏‏‏‏‏‏البقاء لله، خالص العزاء في وفاة الفنان الكبير أحمد حلاوة ،، اللهم ارحمه رحمة واسعة و ألهم أهله الصبر 🙏".


ونعى ايضا النجم احمد السقا الدكتور احمد حلاوة وكتب عبر حسابه علي تويتر" ‏ربنا يرحمه و يغفرله الفنان القدير احمد حلاوة".


وتوفى الفنان القدير أحمد حلاوة، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 73 عامًا، وذلك على خلفية إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، إذ أصيب بالفيروس فى شهر فبراير الماضى ودخل العناية المركزة، ووصف الأطباء حالته بالخطيرة.


أحمد حلاوة هو ابن شقيق الممثل فايز حلاوة، حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة تخصص اتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة دبلوم معهد ليوناردو دافينشي (القاهرة) تخصص ديكور.

 
كما حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون المسرحية  بالقاهرة عام 1973، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا.


ومن أهم أعماله السينمائية فيلم عسل أبيض، والثعالب، وأقوى الرجال، وحرامية في تيلاند، والحرب العالمية التالتة، والبعض لا يذهب للمأذون مرتين، وشاومينج.


اما الأعمال الدرامية فكان أبرزها، موجة حارة، ساحرة الجنوب، العراف، بدون ذكر أسماء، صاحب السعادة، أهل كايرو، اللص والكتاب وغيرهم. 


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