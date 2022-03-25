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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراكز الشباب وحديقة صنعاء بكفر الشيخ تفتح أبوابها لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

مراكز الشباب
مراكز الشباب

فتح 244 مركز شباب بمحافظة كفر الشيخ، أبوابه لاستقبال الجمهور بالمجان لمتابعة مباراة الذهاب بين منتخب مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022

تعيين إبراهيم الجزار مديراً للكرة بنادي كفر الشيخ الرياضي

الجماهير تهتف لـ مؤمن زكريا قبل مباراة مصر والسنغال

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الجميع يقف صفا واحداً خلف المنتخب الوطني، متمنياً الفوز على السنغال ذهابا وعودة ، مشيرا إلى الأثر الكبير الذى أحدثته مبادرة وزارة الشباب والرياضة علم فى كل بيت لدعم المنتخب حتى النصر، تستقبل مراكز الشباب متابعي مباراة المنتخب الوطني والسنغال فى التاسعة مساءً.


وحرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على حضور مران المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم الذى أقيم  بإستاد الدفاع الجوى ، واليوم يواجه منتخب مصر نظيره السنغالي بإستاد القاهرة الدولى، وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء الأسبوع القادم بالسنغال، وذلك ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022م.

 

وأضاف أن الجماهير المصرية تنتظر فوز المنتخب الوطنى على السنغال، وتقديم عرض وأداء فني مميز  معرباً عن تمنياته بالتوفيق للاعبين والجهاز الفني بالفوز على فريق السنغال.

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كفرالشيخ الشباب والرياضة منتخب مصر وزير الشباب والرياضة محافظة كفر الشيخ

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