تعيين إبراهيم الجزار مديراً للكرة بنادي كفر الشيخ الرياضي

قرَّر مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، برئاسة المحاسب عبد الحميد مصطفى، رئيس النادي، تعيين الكابتن إبراهيم الجزار، مديراً للكرة بالفريق الأول لكرة القدم.



وقال المركز الإعلامي لنادي كفر الشيخ الرياضي، خلال بيان، إنه تم عقد اجتماع اليوم، الجمعة؛ لاتخاذ القرار وتحديد الاختصاصات وآليات العمل خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد خيري، والمحاسب محمد عزت، والمحاسب، أحمد راغب والمحاسب مجدي الزواوي، أعضاء مجلس إدارة النادي.

يذكر أن فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني مصطفى عبده، ينافس على صدارة المجموعة الثالثة «بحري» بالقسم الثاني «الممتاز ب»، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 41 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن الأوليمبي متصدر المجموعة برصيد 45 نقطة، و3 نقاط فقط عن وصيف المجموعة حرس الحدود برصيد 44 نقطة، ونقطة واحدة فقط عن دكرنس صاحب المركز الثالث برصيد 42 نقطة.