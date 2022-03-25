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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعيين إبراهيم الجزار مديراً للكرة بنادي كفر الشيخ الرياضي

إبراهيم الجزار
إبراهيم الجزار

قرَّر مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، برئاسة المحاسب عبد الحميد مصطفى، رئيس النادي، تعيين الكابتن إبراهيم الجزار، مديراً للكرة بالفريق الأول لكرة القدم.


وقال المركز الإعلامي لنادي كفر الشيخ الرياضي، خلال بيان، إنه تم عقد اجتماع اليوم، الجمعة؛ لاتخاذ القرار وتحديد الاختصاصات وآليات العمل خلال الفترة المقبلة.

 

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد خيري، والمحاسب محمد عزت، والمحاسب، أحمد راغب والمحاسب مجدي الزواوي، أعضاء مجلس إدارة النادي.

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يذكر أن فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني مصطفى عبده، ينافس على صدارة المجموعة الثالثة «بحري» بالقسم الثاني «الممتاز ب»، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 41 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن الأوليمبي متصدر المجموعة برصيد 45 نقطة، و3 نقاط فقط عن وصيف المجموعة حرس الحدود برصيد 44 نقطة، ونقطة واحدة فقط عن دكرنس صاحب المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

مدير الكرة الجديد مع أعضاء مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي
مدير الكرة الجديد مع أعضاء مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي
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