موسيماني يزور أكرم توفيق في قطر ويطمئن جمهور الأهلي

يعود قريبًا إن شاء الله..

حرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، على زيارة أكرم توفيق لاعب الفريق، المتواجد فى قطر للتأهيل من جراحة الرباط الصليبى ولدعمه.

ونشر موسيمانى عدة صور له مع أكرم توفيق، عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "لم شمل عاطفي.. ذهبت للاطمئنان على تقدم إعادة تأهيل أكرم توفيق في الدوحة.. كان من الرائع رؤية أنه يتعافى وسيعود قريبًا إن شاء الله".

يذكر أن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن أكرم توفيق يسير بشكل مميز في تنفيذ برنامج التأهيل الذي يخضع له بالعاصمة القطرية الدوحة بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي في وقت سابق.

وأوضح أن الفريق الذي يشرف على حالته في الدوحة أثنى بشدة على فترة التأهيل التي خضع لها عقب الجراحة التي أجريت له تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك.

وأشار إلى أن عمار حمدي الذي أجرى مؤخرا عملية الرباط الصليبي يؤدي تدريبات العلاج الطبيعي بانتظام حاليا تمهيداً لسفره إلى الدوحة لاستكمال فترة التأهيل.