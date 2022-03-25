عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يعود قريبًا إن شاء الله..

موسيماني يزور أكرم توفيق في قطر ويطمئن جمهور الأهلي

صدى البلد

حرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، على زيارة أكرم توفيق لاعب الفريق، المتواجد فى قطر للتأهيل من جراحة الرباط الصليبى ولدعمه.

 

ونشر موسيمانى عدة صور له مع أكرم توفيق، عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "لم شمل عاطفي.. ذهبت للاطمئنان على تقدم إعادة تأهيل أكرم توفيق في الدوحة.. كان من الرائع رؤية أنه يتعافى وسيعود قريبًا إن شاء الله".

 

يذكر أن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن أكرم توفيق يسير بشكل مميز في تنفيذ برنامج التأهيل الذي يخضع له بالعاصمة القطرية الدوحة بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي في وقت سابق.

وأوضح أن الفريق الذي يشرف على حالته في الدوحة أثنى بشدة على فترة التأهيل التي خضع لها عقب الجراحة التي أجريت له تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك.

وأشار إلى أن عمار حمدي الذي أجرى مؤخرا عملية الرباط الصليبي يؤدي تدريبات العلاج الطبيعي بانتظام حاليا تمهيداً لسفره إلى الدوحة لاستكمال فترة التأهيل.

الأهلى موسيمانى النادي الأهلي بيتسو موسيماني اكرم توفيق انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط جديد فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الجمعة

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

أسعار الدولار اليوم الجمعة 25 مارس 2022

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

ترشيحاتنا

"الصحفيين" تستقبل الزملاء لحضور لمتابعة المباراة اليوم

وزير الأوقاف: عودة الدروس الدينية في المساجد وفتح مصلى السيدات في رمضان

ينتقل بالبعوض.. فيروس غامض موطنه أفريقيا يقلق العالم

هل تنبأ جيرينوفسكي بموعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؟

سبوتيفاي يعلن استثماره 7 مليار دولار في صناعة الموسيقى.. ويواجه انتقادات لهذا السبب

ستيلانتس و LG Energy في تحالف جديد لبناء "مصنع جيجا" بكندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

تفاصيل القبض على صاحب أتيليه يصور النساء بغرفة البروفة.. فيديو جراف

فلس واكتئاب.. ماذا قال الإعلامي توفيق عكاشة بعد تأييد حبسه 3 أشهر

وفاة مطرب شعبي شهير في عمر الشباب.. فيديو جراف

بعد شائعة وفاته .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

المزيد

ساحة رأي

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ