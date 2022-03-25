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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجماهير تهتف لـ مؤمن زكريا قبل مباراة مصر والسنغال

صدى البلد

هتف الجمهور الحاضر بستاد القاهرة لللاعب مؤمن زكريا، قبل انطلاق مباراة منتخبي مصر والسنغال في تصفيات المونديال.

وهتفت الجماهير الغفيرة لنجم منتخب مصر والنادى الأهلي السابق : " بنحبك يا مؤمن " 

تُقام مباراة منتخبي مصر والسنغال في تمام التاسعة والنصف مساءً على ستاد القاهرة الدولي بحضور 65 ألف متفرج، في ذهاب الدور الثالث والنهائي، المؤهل لكأس العالم عن قارة أفريقيا.

 

ويسعى منتخب مصر للفوز وتعويض من الخسارة أمام السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب بداكار.

 

وتقام مباراة الإياب بين مصر والسنغال، يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة بالعاصمة السنغالية داكار.

 

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال 

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود الونش، عمر جابر .

 

‏خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني.

 

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفي محمد، محمد صلاح

 

تشكيل السنغال لمواجهة مصر: 

 

حراسة المرمى: إدوارد ميندي. 

 

الدفاع: ساليو سيس، عبده ديالو، كاليدو كوليبالي، بونا سار 

 

وسط الملعب: شيخ كوياتيه، نامباليس ميندي، إدريسا جايي. 

 

الهجوم: ساديو ماني، فامارا ديادهيو، إسماعيلا سار.

 

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