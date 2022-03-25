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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال وندى بسيوني ينعيان أحمد حلاوة

احمد حلاوة
احمد حلاوة

حرصت الفنانة "ندى بسيوني" على نعى الفنان الدكتور أحمد حلاوة، الذى وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 73 عاما، متأثرا بإصابته لفيروس كورونا، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت ندى فى تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏البقاء لله الفنان الكبير احمد حلاوة الف رحمه عليه اللهم اجعل مثواه الجنه".


ونعى ايضا الفنان حمادة هلال الدكتور احمد حلاوة وكتب عبر حسابه علي انستجرام "‏‏‏ربنا يرحمك ياحبيبي"

وودع ايضا الفنان امير المصري الكبير احمد حلاوة وكتب "‏‏الفنان القدير أحمد حلاوة في ذمة الله، كان ليّا الشرف في العمل معاه في "النظارة البيضاء" واتعلمت منه كتير.. الله يرحمه"

وتوفى الفنان القدير أحمد حلاوة، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 73 عامًا، وذلك على خلفية إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، إذ أصيب بالفيروس فى شهر فبراير الماضى ودخل العناية المركزة، ووصف الأطباء حالته بالخطيرة.


أحمد حلاوة هو ابن شقيق الممثل فايز حلاوة، حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة تخصص اتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة دبلوم معهد ليوناردو دافينشي (القاهرة) تخصص ديكور.

 
وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون المسرحية  بالقاهرة عام 1973، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا.


ومن أهم أعماله السينمائية فيلم عسل أبيض، والثعالب، وأقوى الرجال، وحرامية في تيلاند، والحرب العالمية التالتة، والبعض لا يذهب للمأذون مرتين، وشاومينج.


اما الأعمال الدرامية فكان أبرزها، موجة حارة، ساحرة الجنوب، العراف، بدون ذكر أسماء، صاحب السعادة، أهل كايرو، اللص والكتاب وغيرهم. 


الفنان حمادة هلال ندى بسيونى ينعون احمد حلاوة رحيل احمد حلاوة فيروس كورونا

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