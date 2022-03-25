ميدو ينتقد أداء المنتخب أمام السنغال: نص ساعة سيئة جدا

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو أداء المنتخب خلال الشوط الأول من مباراة مصر والسنغال، المقامة حاليا علي استاد القاهرة، ضمن المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم 2022.



وكتب ميدو على صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "‏‏‏نص ساعه سيئه جدا من منتخبنا ‎#مصر_السنغال".







ويحلم المصريين للتواجد ضمن المنتخبات الكبيرة في نهائيات كأس العالم وهو الانجاز الذي يظل في أذهان عشاق الساحرة طوال 4 أعوام .



وتعيش الجماهير المصرية لحظة عصيبة خوفا من غياب الإنجاز لمدة طويلة مرة أخرى.



وللمنتخب المصرى شرف المشاركة فى 3 دورات من قبل فى نهائيات كأس العالم وأصبحت الرابعة على المشارف بعد وصوله للمرحلة النهائية والدور الفاصل بمواجهة منتخب السنغال فى مباراتين ذهابا وايابا لحسم المنتخب المتأهل الى مونديال قطر 2022.

