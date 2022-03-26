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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصة وفاة شوقي شامخ المأساوية ومعاناته في أيامه الأخيرة

شوقي شامخ
شوقي شامخ

تحل اليوم، السبت 26 مارس، ذكرى رحيل الفنان شوقي شامخ، الذى ولد في 25 يوليو 1949، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2009، عن عمر ناهز 60 عامًا. 

 

مسيرة شوقي شامخ

قبل أن يلتحق بالمجال الفني، حصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس عام 1972، وعمل مراجع ‏حسابات بالتربية والتعليم.

بدأ حياته الفنية من خلال مشاركته مع عادل إمام في مسرحية "شاهد ما شافش حاجة".

قدم شوقي شامخ العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وترك بصمة كبيرة لدى الجمهور خلال مشواره الفني، ولكنه كان يحرص على أن يكون بعيدا عن الأضواء، وعدم الظهور في البرامج التلفزيونية أو اللقاءات الفنية.

قدم شوقي شامخ خلال مشواره الفني 25 مسلسلًا ومن أبرزها "رأفت الهجان الجزء الأول، وريا وسكينة، وأرابيسك وزيزينيا"، وشارك فيما يقرب من 30 فيلما منها "كتيبة الإعدام، شادر السمك، البيه البواب"، و7 مسرحيات ومن أبرزها "شاهد ما شافش حاجة" مع عادل إمام.

اكتفى شوقي شامخ طوال مسيرته الفنية بتقديم الأدوار الثانوية ولم يقدم البطولة المطلقة نهائيًا.

كانت آخر أعماله الدرامية هو الجزء الثاني من مسلسل "المصراوية"، والذي تحامل كثيرا على نفسه أثناء تصويره رغم مرضه، ولكنه لم يشكو من ذلك نهائيا.

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زوجة شوقي شامخ 

تزوج شوقي شامخ من المذيعة نيفين صلاح الدين، وأنجب منها أحمد، ونسرين، وكانت هذه الزيجة الوحيدة له طوال حياته.

تعمل ابنته نسرين شوقي كمذيعة في البرامج التلفزيونية من خلال تقديم النشرات الإخبارية بالتلفزيون المصري.

 

وفاة شوقي شامخ

 تعرض شوقي شامخ لأزمة قلبية قبل وفاته بما يقرب من 3 أشهر، ولكنه تماثل للشفاء وعاد بعدها لاستئناف نشاطه الفني مجددا.

توفي شوقي شامخ بسبب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة إذ كان يتمتع بصحة جيدة قبل وفاته بأيام، ولكنه أصيب بزيادة في نسبة المياه داخل الجسم، مما أدى إلى توقف قلبه بشكل مفاجئ وتوفي داخل غرفة الرعاية المركزية داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة. 

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