المؤبد لتشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، حكمها بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، لإدانتهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار فى المواد المخدرة بمركز الزقازيق.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز بقيام كل من "علي. ط. ال" 20 سنه و"مصطفى.م. س"28 سنة، و"عمار. م. ذ" 19 سنه، جميعهم مقيمين دائرة قسم أول الزقازيق، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمه المتهم الأول، تخصص نشاطهم فى الاتجار فى المواد المخدرة.

تم ضبط المتهم الأول، بعدما حاول الهرب من أفراد القوة وإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته داخل جوال أثناء استقلاله دراجة بخارية، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، والسلاح النارى، وذخائر عبارة عن 4 طلقات لذات العيار، ومبلغ مالي.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبالعرض على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة الزقازيق علي ذمة القضية رقم 44883 لسنة 2021 جنايات مركز الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.