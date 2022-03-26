برلماني : الطفل ضحية أي مشكلات زوجية .. فيديو

علق النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، على طرق إثبات الدخل للزوج حالة المشكلات الزوجية، وقال إن المشكلات بين الزوج والزوجة، بعد الطلاق تكون إذا كان هناك أبناء، ولكن فى حالة أن الاثنين لم يكن بينهما أولاد يتجه كل منهما لـ طريقه.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الضحية فى أي مشكلة زوجية، يكون الطفل، مؤكدًا أن اثبات الدخل للزوج أن كان يعمل فى جهة حكومية يكون من أسهل الحالات ولكن إذا كان عمل حر يكون هناك بعض الصعوبات، أو إذا كان مسافرا للخارج.

ولفت إلى أن الحسابات البنكية يكون عليها سرية كبيرة، ولذلك يجب أن يكون هناك بند تشريعي يتيح الاستعلام عن حسابات الأزواج فى حالة الخلافات الزوجية، ويكون الطلب من جهة المحكمة.

وأشار إلى أن كل أسرة عليها التحري، و التأني فى حالة تقدم عريس لـ ابنتهم، وذلك تجنبا للمشكلات التى تحدث فى الفترة الأخيرة بين الأزواج.