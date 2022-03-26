وزير الرياضة: مكافأة مالية جيدة  حال التأهل لكأس العالم | فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدولة تدعم الرياضة المصرية، وأن منتخب مصر منذ بداية البطولة العربية وهو يلعب بروح قتالية وهو ما افتقدناه بعد بطولة كأس العالم بروسيا بسبب سوء المناخ الرياضي في ذلك التوقيت.



وأضاف أشرف صبحي خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المنتخب المصري قوى بدليل النتائج ولعبه بطريقة جيدة في بطولة الأمم الأفريقية، واللاعبين والجهاز الفني حريصين على البلد .



وكشف وزير الرياضية تفاصيل جلسته اليوم بلاعبي المنتخب المصري عقب الفوز امس على السنغال في تصفيات كأس العالم، مشيرا : ان التحفيز المادي موجود وهناك مكافأة مالية جيدة حال التأهل لكأس العالم وتم توفير طيران مباشر من مصر إلى السنغال .