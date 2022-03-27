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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات الأعمال الإنشائية بمبنى الجناح البحري بمستشفى السلام

محافظ بورسعيد جناح
محافظ بورسعيد جناح مسشفى السلام البحرى وسوق العصر

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الموقف التنفيذي في أعمال الإنشاء الجارية بمبنى الجناح البحري بمستشفى السلام ببورسعيد، مشددا على الإسراع في معدلات الأعمال الإنشائية بالمبنى لسرعة تشغيله في أقرب وقت.

جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد جناح مسشفى السلام البحرى وسوق العصر 

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد، لتفقد سير العمل بالمبني البحري داخل المستشفى التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والاطمئنان على تقديم أفضل الخدمات الطبية لمنتفعى التأمين الصحي الشامل الجديد من خلالها، رافقه الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، والدكتور حسن الاسناوي مدير المستشفى.

جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد جناح مسشفى السلام البحرى وسوق العصر 

يأتى ذلك في إطار عمليات توسعة مستشفى سلام بورسعيد وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، حيث يتكون المبنى من 7 أدوار، وتبلغ طاقته الاستيعابية 80 سريرا داخلي، وحدة الغسيل الكلوي بسعة 33 ماكينة غسيل، وحدة قسطرة القلب، أقسام الرعاية المركزة للقلب بسعة 16 سريرا، قسم عناية الجراحة بسعة 10 أسرة، قسم الأشعة، 4 غرف عمليات، وغرفة عمليات نساء وولادة، إضافة إلى قسم متكامل لعلاج الحروق، حيث قاربت الأعمال الإنشائية لمبنى الجناح البحري بمستشفى السلام بورسعيد، على الانتهاء لبدء تشغيله فى أقرب وقت

جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد جناح مسشفى السلام البحرى وسوق العصر 

وفى سياق اخر تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، سوق العصر ٢،١ بحي العرب، وذلك لمتابعة سير العمل داخل السوق،  والتعرف على أسعار السلع والمنتجات الغذائية بالسوق وجودتها و توافرها بكميات تلبي احتياجات المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد جناح مسشفى السلام البحرى وسوق العصر 

يأتي ذلك في إطار جولات محافظ بورسعيد اليومية على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية،  لمنع المغالاة في الاسعار واستغلال المواطن  .

جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد جناح مسشفى السلام البحرى وسوق العصر 

والتقى المحافظ البائعين وشدد على الالتزام بالأسعار المحددة و منع التلاعب بالأسعار، كما التقى المحافظ، عددًا من المواطنين وحرص على سؤالهم عن آرائهم في الأسواق الجديدة ببورسعيد.

جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد جناح مسشفى السلام البحرى وسوق العصر 

حيث وجه المواطنون الشكر لمحافظ بورسعيد على جهود التنمية في كل أنحاء المحافظة، والعمل المستمر على الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين.

جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد جناح مسشفى السلام البحرى وسوق العصر 
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