حنان مطاوع: لا أذهب إلى بيتي وأعيش في معسكر بسبب تصوير وجوه

أكدت الفنانة حنان مطاوع، سعادتها الكبيرة بخوض تجربة بطولة مسلسل "وجوه" في رمضان المقبل.

وقالت حنان مطاوع: "مرعوبة من التجربة وخوض البطولة في شهر رمضان لكن مستمتعة بالمسلسل وسيباها على الله ولا أفكر في المنافسة ومش عايزة أفكر في المنافسة واللي فارق معايا أقدم حاجة حلوة ومختلفة".

وأوضحت حنان مطاوع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن مسلسل "وجوه" عبارة عن مسلسلين مختلفين كل مسلسل 15 حلقة ولكن يوحد بينهم رابط مشترك، معلقة على التجربة: "أنا حبيت الشخصية واشتغلت بمزاج قوي".

وعن موعد انتهاء تصوير مسلسل "وجوه" ردت حنان مطاوع، قائلة: "الشخصية صعبة وأخذت مني مجهود، وأنا مش بروح ويعتبر أنا فى معسكر واحنا بنصور حاليا في العين السخنة، ومتبهدلة وببهدل أمي وأسرتي معايا ولكن بحب يبقوا معايا عشان اطمئن".