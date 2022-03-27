الحكومة : 8 مليارات جنيه تكلفة تبكير صرف رواتب وعلاوات الموظفين.. فيديو

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن الحكومة قررت فتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد ، لافتا إلي أن تخفيف إجراءات مواجهة كورونا تمت بسبب تزايد معدلات التطعيم باللقاحات .

وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن هناك الأن اكثر من 3 الأف منفذ لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، مؤكدا أن السلع متوفرة في الأسواق بنفس أسعار ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية



وأوضح نادر سعد ، ان تكلفة تبكير صرف الرواتب والعلاوات للموظفين تصل إلي 8 مليار جنيه ، لافتا إلي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الأسعار أصبحت تظهر مردودها علي أرض الواقع .

