معلش بقى السن.. مصطفى درويش يرد على شيرين رضا بعد إنكارها معرفته

رد الفنان مصطفى درويش علي تصريحات الفنانة شيرين رضا، التي أدلت بها في برنامج حبر سري الذي يذاع على شاشة القاهرة والناس.

حيث قالت شيرين رضا ردا على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم حول رأيها في انسحاب مصطفى درويش من فيلم الملحد : انا ماعرفش الممثل ده بصراحة.

ومما جعل مصطفى درويش ينشر تصريحا ردا علي شيرين رضا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلًا: معلش السن ربنا يديكي الصحة وفي فرق أجيال بيننا هتعرفي مين ولا مين.

يشار إلى أن الفنان مصطفى درويش، قرر اعتذاره عن فيلم «الملحد»،وقال «درويش»، في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قررت أنا مصطفى درويش مقاطعة أي برنامج لـ إبراهيم عيسى، والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه 4 أيام بسبب إن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى لأن واضح إن الحرب دي ممنهجة، وأنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون إيه، آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل مش هاكمل في القرف ده».

تشارك الفنانة شيرين رضا في فيلم الملحد الذي يجمعها للمرة الثانية مع الكاتب إبراهيم عيسى بعد فيلم "الضيف"، الذي عرض عام 2019.

وكشف شيرين، كواليس العمل وقالت في تصريحات لـ صدى البلد، أنها لم تبدأ في الفيلم بعد لكن متحمسة جدا للعمل، لأنه يسلط الضوء على قضية مهمة وشائكة وهي التطرف الدينى والإلحاد.

وتابعت: “العمل يوضح الفرق بين الإلحاد الناتج عن التفكير الزائد في الدين والتدين الذي يكون دون تدبر، وتخوفت في البداية عندما سقطت عينها على اسم العمل ولكن بعد قراءة السيناريو تحمست”.

وكانت أعربت الفنانة شيرين رضا عن سعادتها بتجديد العمل مع المخرج هادي الباجوري من خلال فيلم قمر 14 الذي عرض في مهرجان الجونة السينمائي.

تعرف على أبرز تصريحات شيرين رضا المثيرة للجدل

بعد تعرضها للخيانة من صديقتها.. أجرأ إطلالات شيرين رضا تكشف عن أنوثتها

وقالت "شيرين" في تصريحات لـ صدى البلد: هادي مخرج متميز وصديق عزيز، ويعلم كيف يخرج الممثل الذي يعمل معه بشكل جيد ومختلف، ويفهمني جيدا ويعرف كيفية توجيهي.

وعلى جانب آخر أكدت الفنانة شيرين رضا، أن تجربة خيانتها من صديقتها لم تمنعها من إقامة علاقات صداقة قائلة: عندي صديقات كتيرة ولم تمنعني تجربة الخيانة من أن يكون لي صديقات أشعر معهن بالأمان.

وأضافت شيرين رضا، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أنها لم تهتم بمعرفة أسباب الخيانة، مؤكدة لا يهم أن أعرف السبب لأنه لا استفادة من ذلك.

وتابعت شيرين رضا، أنها بعد أن تعرضت للخيانة من صديقتها، رفضت أن تواجهها، أو أن تعلم منها السبب الذي أدى بها للخيانة مع زوجها.

وأشارت شيرين رضا إلى أنه يوم ماحصلت الخيانة قررت أقطع علاقتها بصديقتها تماما، وفور الواقعة انتهت علاقتها بزوجها قائلة: “كان الموقف ده نهاية علاقتي بزوجي”.

وحشني أوي

وأكدت الفنانة شيرين رضا أن والدها الراحل محمود رضا "وحشني أوي بشكل ماحدش يتخيله وأنا بنت أبويا وأمي لأني بنتهما الوحيدة".