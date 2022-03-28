المستشار الألماني: تغيير النظام في روسيا ليس هدف الناتو

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الأحد، إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) لا يسعى إلى إزاحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من منصبه كحاكم لروسيا.



وأوضحت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية -في نشرتها باللغة الإنجليزية- أن تصريحات المستشار الألماني جاءت بعد تعليقات سابقة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أشار خلالها إلى خلاف ذلك، حيث قال بايدن: "لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة"، في إشارة إلى بوتين.



وأكد شولتس -في تصريحاته- أن "تغيير النظام في روسيا ليس هدف الناتو"، داعياً بوتين إلى الموافقة على وقف إطلاق النار وإنشاء المزيد من الممرات الإنسانية في أوكرانيا.



ومع ذلك، حذّر شولتس من أن ألمانيا لن تتردد في فرض عقوبات جديدة ضد موسكو "إذا اقتضت الضرورة".

