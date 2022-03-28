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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس حسم الأهلي لصفقة حارس الزمالك المعار.. مجدي عبد الغني يكشف التفاصيل

محمد صبحي
محمد صبحي

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني كواليس حسم النادي الأهلي صفقة محمد صبحي حارس فاركو، مؤكدًا أن المارد الأحمر حسم الصفقة بنسبة كبيرة جدًا مقابل 25 مليون جنيه بعدما شهدت الأيام الماضية تكثيف المفاوضات بين مسئولو الأهلى ونظراؤهم في فاركو وكذلك الحارس الدولي.

ويلعب صبحي مُعاراً من الزمالك لنادي فاركو لكن الأخير يمتلك أحقية شراء اللاعب نهائياً حال تسديد 20 مليون جنيه للزمالك مع نهاية الموسم الجاري.

وقال مجدي عبد الغني خلال تقديم برنامجه "ملعب البلدوزر" عبر شاشة "الشمس" إن الأهلي اتفق مع فاركو على دفع 25 مليون جنيه حيث سيقوم فاركو بدفع الشرط الجزائي ( 20 مليون جنيه) للزمالك ويحصل على خمسة ملايين.

أضاف البلدوزر إن الأهلي عرض على فاركو ضم أحد لاعبي المارد الأحمر الذين لا يشاركون بشكل أساسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

تابع عبد الغنى أن انتقال الحارس الدولي للأهلي بات شبه مؤكدا في ضوء الاتفاقات الأخيرة بين القلعة الحمراء وفاركو كما أن صبحي رحّب بارتداء القميص الأحمر في الموسم المقبل.

مجدي عبد الغني النادي الأهلي محمد صبحي حارس فاركو الحارس الدولي للأهلي

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