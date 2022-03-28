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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رفعت: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. وكيروش يعلم كل شيء عن اللاعبين

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، أن النجم المصري محمد صلاح، المحترف في ليفربول الإنجليزي، أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، يحترم جميع اللاعبين.

وقال رفعت، خلال حواره عبر برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1": "كيروس مدرب كبير ويحترم جميع اللاعبين، وتحدثت معه مرتين فقط خلال تواجدي في البطولة العربية".

وأضاف رفعت: "كيروش قالي لي أنه يعلم كل شيء عن كل لاعب في منتخب مصر، وشكرته على اختياره لعودتي للمنتخب من جديد.. كنت ألعب لوقت قليل مع منتخب مصر وكنت أبحث دائما عن صنع الفارق خلال الدقائق التي أحصل عليها".

وتابع: "كيروش فتح الباب أمام عدد كبير من اللاعبين، ليس كل لاعب يستطيع اللعب أمام السنغال أمام عدد كبير من الجماهير.. التواجد او عدمه مع منتخب مصر ليس بيدي الآن، فأنا ابذل أقصى ما لدي حين أشارك".

وأكد رفعت:"لعبت مع محمد صلاح حين كنت بعمر 20 عاما مع المدرب الأمريكي بوب برادلي الذي كان مدربا لمنتخب مصر وقتها، صلاح حاليا هو افضل لاعب في العالم، فميسي ورونالدو لا يقدمان أفضل منه مؤخرا".

 

منتخب مصر محمد صلاح ليفربول الانجليزي أحمد رفعت كارلوس كيروش

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