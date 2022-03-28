مباريات نارية في المرحلة الأخيرة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم.. تاريخ المنتخبات المتصارعة على حجز 5 مقاعد لنهائيات المونديال

كان مشجعو كرة القدم الأفريقية في جميع أنحاء القارة، وفي أماكن أخرى على حافة مقاعدهم، وأسفرت جولة الذهاب في المرحلة الفاصلة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر عن نتائج تشير لمباريات قوية في مواجهات الإياب المقرر لها غدا في داكار، والرباط، وتونس، والجزائر وأبوجا، حيث فازت مصر على السنغال 1-0 على أرضها في القاهرة في إعادة نهائيات كأس الأمم الأفريقية، كما فازت الجزائر وتونس 1-0 على الكاميرون ومالي على التوالي وتعادلت المغرب 1-1 خارج أرضها مع الكونغو.

فيما تعادلت غانا ونيجيريا بدون أهداف في "ديربي جولوف" في كوماسي بغانا وستلعب جميعها يوم غدا الثلاثاء، فيما سيكون النهائيات الخامسة الأفريقية.

أفضل 13 دولة

جرى تمثيل إفريقيا في كأس العالم من قبل 13 دولة أفريقية من أصل 54 اتحادًا عضوًا، ومن الفرق العشرة المتبقية، شارك 9 منهم في كأس العالم وستظهر مالي فقط لأول مرة إذا تأهلت، شاركت الكاميرون في 7 نسخ هي 1982، 1990، 1994، 1998، 2002 ، و6 مرات لنيجيريا هي 1994، 1998، 2002، 2010، 2014، 2018.

كما شاركت المغرب في 5 مرات أعوام 1970، 1986، 1994، 1998، 2018 ونفس الرصيد لتونس اعوام 1978، 1998، 2002، 2006، 2018 ، و4 مرات للجزائر 1982، 1986، 2010، 2014 و3 مرات لمصر أعوام 1934، 1990، 2018 وشاركت غانا في مثلهما أعوام 2006، 2010، 2014 ونفس الأمر لجنوب أفريقيا أعوام 1998، 2002، 2010 ومرتين للسنغال أعوام 2002، 2018 ، ومرة وحيدة لكل من الكونغو الديمقراطية 1974 وانجولا عام 2006 وتوجو 2006 .

وستحقق الكاميرون 8 مباريات قياسية في كأس العالم إذا تأهلت ولكن إذا لم تتأهل الكاميرون وتأهلت نيجيريا، فإن النسور الخارقة ستظهر في 7 مباريات.

كان أفضل أداء للكاميرون في إيطاليا عام 1990 عندما أوصلهم روجر ميلا إلى ربع النهائي. من ناحية أخرى، شاركت نيجيريا في دور الـ16 ثلاث مرات، 1994، 1998 و 2014، لكن بدايتها التي لا تُنسى في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1994 هي التي نجحت في بناء إرثها في كأس العالم.

لقد تأهلت المغرب وتونس إلى كأس العالم 5 مرات لكل منهما وستظهر نيجيريا في 6 مباريات إذا تأهلت ولم تتأهل النسور الخارقة، وستظهر الجزائر للمرة الخامسة إذا تأهلت، وعلى الرغم من حصولها على هدف واحد من الكاميرون- إذا فشلت في التأهل- ستنتقل كل من مصر وغانا إلى 4 مباريات إذا تأهل كل منهما.

تحتاج مالي إلى تغيير تأخرها بهدف واحد أمام تونس، حيث سيكون ذلك أول ظهور لها، لكن هذا الأمر سيجعلها أيضاً الدولة الإفريقية الرابعة عشرة التي تشارك لأول مرة في نهائيات كأس العالم.

شاركت السنغال في كأس العالم مرتين فقط، لكنها تمتلك أفضل أداء أفريقي مشترك في كأس العالم، وربع النهائي في عام 2002، وإن فازت على مصر سيكون ذلك الظهور الثالث لها في كأس العالم.

ذهبت الكونغو إلى نهائيات كأس العالم عام 1974 بصفتها بطلاً لأفريقيا ومن الواضح أن ظهورها الذي لا يُنسى لأول مرة يبدو وكأنه ذكرى بعيدة، لذا فهي تتوق إلى الظهور الثاني في المغرب بالتعادل 1-1 على أرضها.

التواجد العربي

لقد ذهبت الدول العربية في شمال إفريقيا بالفعل إلى قطر في كأس العرب 2021 التي فازت بها الجزائر، لكنها ترغب في العودة إلى قطر لحضور الحدث الرئيسي في نوفمبر على الرغم من فشلها في كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون في يناير وفبراير.

ومع ذلك، فإن مصر وتونس والجزائر والمغرب قد صنعوا فرصتهم في عالم جيد بأدائهم ونتائج مباريات الذهاب حيث تحتاج مصر والجزائر وتونس فقط لتجنب الهزيمة لتتأهل إلى كأس العالم في قطر وتحتاج المغرب على الأقل إلى التعادل السلبي للذهاب إلى كأس العالم.