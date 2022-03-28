بتخفيضات 30%.. افتتاح معرض للسلع الغذائية بميدان الإسماعيلية في مصر الجديدة

افتتح اللواء إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والمهندس حسن موافى رئيس حى مصر الجديدة، معرضا للسلع الغذائية بميدان الإسماعيلية بأسعار مخفضة يشمل السلع الاستراتيجية ويستمر المعرض لمدة ١٠ أيام.

جاء ذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتحت رعاية النائب محمد ماهر أمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة والنائب ناجح جلال أمين التنظيم ومحمد عادل أمين قسم مصر الجديدة بحزب مستقبل وطن.



وحرصت الأمانة على إلزام العارضين بتخفيضات تصل إلي 30 %، للمشاركة في محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك بمتابعة ومراقبة الأمانات المنظمة الفعالية وهى أمانة المرأة والزراعة والعمل الجماهيرى والشباب، بأمانة حزب مستقبل وطن بمصر الجديدة.



وأكد اللواء إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، على التعاون المثمر بين الحكومة والأحزاب والمجتمع المدني فى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة خاصة خلال الشهر الكريم، وأشاد نائب المحافظ بالدور القوى لحزب مستقبل وطن فى تحقيق ذلك على أكمل وجه ومواجهة ارتفاع الأسعار فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ، وشدد نائب المحافظ على الاستمرار قدما فى إقامة مثل هذه المعارض بمساعدة الأحزاب والمجتمع المدني على أن تستمر خلال شهر رمضان الكريم.



وكانت أمانة حزب مستقبل وطن بمصر الجديدة قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع هدية الرئيس من السلع الغذائية على المواطنين غير القادرين فى كل مناطق مصر الجديدة.

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