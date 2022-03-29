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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. استئناف المتهم بقتل طفل أطفيح على حكم سجنه 15 سنة

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات استئناف الطفل بالجيزة، استئناف "م" عاطل، والمتهم بقتل الطفل محمود علاء الدين قنديل، المعروف إعلاميًا بـ"طفل أطفيح"، على الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عامًا، على خلفية اتهامه بالخطف والسرقة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد اليوم الاربعاء.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بتفاصيل جريمته كاملة، وقال إنه قبل الجريمة بيوم حدث بينه وبين أعمامه مشاجرة، بسبب مرض والده، وعدم قدرته الإنفاق عليه، فصعبت عليه نفسه، وفى صباح اليوم التالى_ يوم تنفيذ الجريمة، قرر أن يذهب لموقف "التوك توك"، ليستدرج طفل صغير ويستقل معه الدراجة البخارية، ويستدرجه لمنطقة نائية ليسرق "التوك توك"، وحينما توجه إلى الموقف شاهد الطفل محمود، فتوجه نحوه، فبادره الطفل بالسؤال عايز تروح فين ونطق باسمه كاملًا.. فلما علم المتهم أن الطفل يعرف هويته فقرر قتله، وطلب منه توصيله إلى منطقة المقابر.

واستكمل المتهم أقواله أمام النيابة العامة، وقال فيها، إنه بعد أن توجه إلى منطقة المقابر، طلب من الطفل انتظاره بحجة أن هناك مصلحة سيقضيها، وإذا قضاها سوف يكافئه بمبلغ إضافي، وأنه أخبره بذلك حتى يتأكد من عدم وجود أحد في المكان، وحينما نظرت خلفي وجدت حبل داخل "التوك توك"، فقرر استخدامه فحمله بهدوء، بعدها قام بلف الحبل حول رقبة الطفل، وربطه في رقبته، وشده بكل قوة حتى تأكد من أن الطفل توفى.

وكشف المتهم أنه حمل جثة محمود وتخلص منها في حفرة (تربة)، مبنية بالطوب البلوك واخذ التوك توك وتوجه به لمحافظة الفيوم، وقابل شخصين يعملون ميكانيكية، وأخبرهم بأن "التوك توك" الذي بحوزته مسروق فأخذوها منه وباعوها بـ5 آلاف جنيه، تقاضى منهم 4 آلاف ومائتين جنيه، اشترى بجزء منهم هاتف محمول، ولم يمر سوى أيام قليلة حتى تم القبض عليه.
 

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