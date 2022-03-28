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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يحتج رسميا على حكام تتويج الأهلي ببطولة الجمهورية للسلة تحت ١٦سنة

شباب سموحة للسلة
شباب سموحة للسلة

تقدم مسئولو نادي سموحة باحتجاج رسمي إلى اتحاد كرة السلة ضد حكام مباراة سموحة والأهلي الفاصلة التي جمعت الفريقين ببطولة الجمهورية تحت ١٦ سنة وانتهت بتتويج المارد الأحمر بالبطولة بنتيجة ٥٦/٥٧

وجاء في اعتراض سموحة ان الحكام لم يطبقوا القانون في احتساب خطآ فني على الأهلي بعد نزول المتواجدين على الدكة الي ارض الملعب قبل انتهاء المباراة احتفالا بالفوز في المقابل تم احتساب خطأ فني على سموحة قبل ٤٨ ساعة من الواقعة خلال مباراتهم امام الجزيرة.

وحقق فريق سموحة لكرة السلة تحت ١٦ سنة الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية، حيث احتل الفريق المركز الثاني في الدور النهائي الذي ضم كلاً من: سموحة والإتحاد والأهلي والزمالك وسبورتنج والجزيرة، بعد منافسة قوية مع نظيره الأهلي في المباراة النهائية التي انتهت بنتيجة ٥٦/٥٧ لصالح الأهلي.

ويضم الجهاز الفني للفريق: كابتن "أحمد حسين" مدرب الفريق، كابتن "محمد الزيات" مساعد مدرب، كابتن "محمد إبراهيم" مشرف قطاع الناشئين، كابتن "سيد تربس" رئيس القطاع، كابتن "عماد هاشم" مدير إداري، كابتن "محمد سعد الدين عبد السلام" مدرب أحمال، دكتور "محمود مجدي" طبيب الفريق، كابتن "محمد عليوة" إداري الفريق.

الأهلى محمد سعد بطولة الجمهورية الأهلي والزمالك سموحة

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