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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

التصرفات العقارية
التصرفات العقارية في الإمارات

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 438 مبايعة بقيمة 1.21 مليار درهم منها 66 مبايعة للأراضي بقيمة 265.96 مليون درهم و 372 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 944.44 مليون درهم.
 

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

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وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 73 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 62 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 148 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 146 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 154.64 مليون درهم منها 5 رهون أراض بقيمة 8.68 مليون درهم و65 رهنا لفلل وشقق بقيمة 145.96 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 19 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الثانية بقيمة 17 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 22.17 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 6 ملايين درهم وأخرى في منطقة البرشاء الثانية بقيمة 5 ملايين درهم.

 

التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي مال واعمال عقارات الإمارات اقتصاد الامارات Finacee Real Estate

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