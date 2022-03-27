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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|معرض العقارات الدولي ينظم حملة ترويجية حول التأشيرات الذهبية في أوروبا

السوق العقاري
السوق العقاري

نظم " معرض العقارات الدولي 2022 " الذي اختتم فعالياته اليوم بمركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات حملة ترويجية للتأشيرات الذهبية عند الاستثمار بالسوق العقاري الأوروبي و التي تسمح لحامليها من الأفراد و أسرهم الحصول على جنسية ثانية وجواز سفر للدولة الأوروبية عقب شراء عقار للاستثمار ضمن شروط محددة .

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فقد شهدت أجندة المعرض تركيزا على إمكانية الحصول على تأشيرات الاقامة و الجنسية في الدول الأوروبية من خلال الاستثمار العقاري.

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وتشمل خيارات الاستثمار شراء العقارات والإيداعات النقدية في محافظ التطوير الحكومية أو الاستثمار في صناعات الدولة الرئيسية.

وكان برنامج التأشيرات الذهبية في دول إسبانيا و البرتغال و مالطا و اليونان الأكثر بروزا في الوقت الراهن وجرى تسليط الضوء عليه بصورة كبيرة خلال فعاليات المعرض .

وتعتبر العقارات السكنية من الأصول المالية إضافة إلى كونها استثمارا و منتجا مهما لذا فإن عددا من الدول الأوروبية تعرض خيارات الحصول على الإقامة على كل من يشتري عقارا في الدولة أو يقوم باستثمار استراتيجي في اقتصادها.

ويخول "برنامج التأشيرات الذهبية " المستثمرين الأجانب الحصول على إقامة فورية بالدولة المستثمر فيها وفي بعض الحالات الجنسية حال القيام باستثمار مالي بحد معين في القطاع العقاري أو في الأعمال التجارية.

ولا يتطلب الحصول على هذا الامتياز ضرورة البقاء في البلد بعد القيام بالاستثمار الأمر الذي خلق تزايدا مستمرا في الطلب على التأشيرات الذهبية من المستثمرين القادمين من دول الشرق الأوسط.

وعلى صعيد متصل قال "فرناندو أرينسيبيا"، رئيس مجلس إدارة جمعية ميامي للوسطاء العقاريين :" تتمتع كل من ميامي ودبي بإمكانات هائلة تدعم نمو الشركات التجارية العالمية لذا نحن سعداء للغاية بتواجدنا في دبي واستضافة معرض العقارات الدولي لنا".

وأشار إلى أن جمعية ميامي للوسطاء العقاريين تغتنم تواجدها في معرض العقارات الدولي لتوسيع عدد قاعدة شركائها في العالم مؤكدا أن التحالفات تخلق فرص أعمال لأعضاء الجمعية فضلا عن تعزيز مكانة ميامي العالمية على خارطة القطاع العقاري العالمي.

وأكد أن جمعية ميامي للوسطاء العقاريين رصدت ملامح شراكة جديدة تستهدف وضع خطط وإطلاق برامج لتعزيز الفرص الاستثمارية بين أسوق دبي وميامي.. موضحا أن معرض العقارات الدولي أتاح للجمعية فرصة تعزيز مكانتها كمدينة رائدة والعمل على جذب استثمارات تجارية وسكنية إلى جنوب فلوريدا وطرح امتيازات مزاولة الأعمال مع أعضاء الجمعية.

اقتصاد الامارات مال واعمال مركز دبي الدولي للمعارض Finance Real Estate

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