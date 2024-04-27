بعد الحكم على المتهمين بمحاولة اغتياله.. أحمد موسى: كل واحد له ساعة

علق الإعلامي أحمد موسى، على إصدار محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون حكمها بمعاقبة المتهمين في قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ المعروفة إعلاميا بقضية التخطيط لاغتيال الإعلامي أحمد موسى بمعاقبة الأول مؤسس التنظيم بالسجن المؤبد والمتهمين من الثاني حتى الخامس بالسجن المشدد خمسة عشر عاما والمتهم السادس والأخير بالسجن المشدد خمس سنوات.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الخلية الإرهابية تنتمي إلى تنظيم القاعدة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" كنت أحد الشخصيات المرصودة من قبل الخلية الإرهابية لاغتيالي، وتم إلقاء القبض على الخلية الإرهابية من خلال الأمن الوطني".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" يتم تداول قضية الخلية الإرهابية منذ عام كامل وتم الاستماع لمرافعة النيابة وتم الاستماع إلى دفاع كل المتهمين، كما تم الاستماع إلى شهادات ضباط مشاركين في القبض على الخلية الإرهابية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، والخلية الإرهابية تحدثت عن خطط محاولات اغتيالي "، مضيفا:" نعمل من اجل الوطن وكل واحد فينا له ساعة محددة".