أحمد موسى عن مشادة محمد صلاح وكلوب: ابننا لاعب خلوق جدا

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشهد المشادة التي حدثت بين محمد صلاح ومدربه يورجن كلوب أثناء نزول محمد صلاح بديلا في مباراة ليفربول أمام وست هام بالدوري الإنجليزي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أداء ليفربول في تراجع منذ فترة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" محمد صلاح لاعب خلوق للغاية ومن النادر ان يتعصب لكن فوجئنا بحدوث مشادة بينهما في المباراة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" هل شعر محمد صلاح بالغضب من كلمات قالها كلوب لصلاح قبل النزول بديلا في وست هام ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" ليفربول يفقد حظوظه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي".