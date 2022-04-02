خلي بالك.. أضرار كثيرة لتناول التمر الهندي.. تعرف عليها|فيديو جراف

يعد التمر الهندي من المشروبات الأساسية على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان ، كما يحتوي التمر هندي على العديد من الفوائد الصحية التي يمكن أن تفيد الجسم.

مثل الأحماض الأمينية ، اللبنات الأساسية للبروتين ، ضرورية للجسم لنمو و إصلاح الأنسجة ، بعض الأحماض الأمينية ضرورية ، مما يعني أن الجسم لا يستطيع تصنيعها ، لذلك يجب على الناس الحصول عليها من الطعام، يحتوي التمر الهندي على كميات كبيرة من جميع الأحماض الأمينية الأساسية باستثناء التربتوفان، يفي بمعايير منظمة الصحة العالمية للحصول على بروتين مثالي للأحماض الأمينية الأخرى

ولكن الإكثار من تناول التمر الهندي يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على الصحة، ويؤدي إلى هذه الأمراض



أضرار التمر الهندي

مصدر القلق الرئيسي هو أنه يتداخل مع تخثر الدم لأنه يعمل على تجلط الدم، ومن ثم لا ينصح به للأشخاص الذين يتناولون الأسبرين وغيره من مميعات الدم.

قد يثير رد فعل تحسسي لدى بعض الأفراد

إذا كنت مصابًا بداء السكري وتستخدم عصير التمر الهندي بانتظام ، راقب عن كثب مستويات السكر لديك، لأن التمر الهندي يمكن أن يسبب نقص السكر في الدم.

إذا كنت تعاني من حصوات المرارة ، فمن الأفضل الحد من تناول التمر الهندي لأنه قد يؤدي إلى تفاقم حصوات المرارة.

نظرًا لكونه حمضيًا بطبيعته ، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات العصارة المعدية ويسبب ارتجاع المريء أو ارتداد الحمض