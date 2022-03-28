الأمم المتحدة: نعمل مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتمكين المرأة

قالت كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إن هناك شراكات مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر للعمل على تمكين المرأة في مختلف المجالات.

وأضافت عرب في حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي " المذاع على قناة “دي إم سي “:” رأينا تقدما فيما يتعلق بتقديم الخدمات للنساء المعرضات للضرر بسبب الزواج المبكر وختان الإناث في مصر ”.

وتابعت كريستين عرب:" هناك زيادة في فهم المجتمعات بأهمية تمكين المرأة ومشاركتها بشكل فاعل في المجتمع".

وأكملت :" نعمل على ملف تمكين المرأة من الناحية الاقتصادية والشمول المالي الرقمي ، ونبدأ معهن في شركات ناشئة خاصة بهن ".

ولفت عرب:" نعمل كثيرا مع القطاع الخاص وزيادة مشاركة المرأة في المجتمع، والعمل على إصدار سياسات داعمة للمرأة، ونقوم بعمل مع الحكومة المصرية لمساعدة المرأة ".