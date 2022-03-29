حماية المستهلك: مفيش عربية هتتباع بأوفر برايس.. فيديو

حذر المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، من يحاول أن يبيع بسعر غير السعر المعلن في السيارات، مؤكدا : “مفيش عربية هتتباع بأوفر برايس وفي غرامة كبيرة”.

وقال أيمن حسام الدين، خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، إنه سيتم فرض غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه للمخالفين، مؤكدا أنه سيوجد حملات رقابية لضبط سوق السيارات.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك وكيلا يحدد سعر السيارة لتحديد هامش الربح، موضحا أن السلعة المعروض لو أقل من المطلوب سيكون هناك زيادة في الأسعار.

التلاعب بالسعر

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن عدد الشكاوى كبير في زيادة الأسعار، خاصة في السيارات، ووكلاء السيارات في العالم هم من يقومون بتحديد السعر، وهناك قضايا تمت في دول عربية، خاصة بعد التلاعب بالسعر لإحدى الشركات.

ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه عندما حدث نقص في المعروض في أوروبا لجأ البعض إلى الاستغناء عن السيارات، والمواصلات العامة في مصر جيدة.