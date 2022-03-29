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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يقر مواعيد عمل المطاعم والكافتيريات خلال رمضان

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بتحديد مواعيد عمل المطاعم والكافتيريات المرخصة سياحياً خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون مواعيد فتحها يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتُغلق الساعة الثانية صباحاً، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق ١ أبريل المقبل وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، كانت قد وافقت خلال اجتماعها يوم ٢٧ مارس الجاري برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، على مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي فى شهر رمضان الكريم لتكون حتى الساعة 2 صباحاً.
 

وزارة السياحة والآثار الدكتور خالد العناني العناني وزير السياحة والآثار السياحة شهر رمضان الكريم

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