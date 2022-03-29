وزير السياحة والآثار يقر مواعيد عمل المطاعم والكافتيريات خلال رمضان

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بتحديد مواعيد عمل المطاعم والكافتيريات المرخصة سياحياً خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون مواعيد فتحها يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتُغلق الساعة الثانية صباحاً، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق ١ أبريل المقبل وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، كانت قد وافقت خلال اجتماعها يوم ٢٧ مارس الجاري برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، على مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي فى شهر رمضان الكريم لتكون حتى الساعة 2 صباحاً.

