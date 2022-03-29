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تحقيقات

مباراة مصر والسنغال..استشاري للمنتخب: خرجوهم عن تركيزهم وهذه أسلحة الفراعنة أمام الأسود

صلاح وماني
صلاح وماني

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مباراة المنتخب المصري مع نظيره السنغالي، والتي تقام في السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، ويستعد منتخب مصر لواحدة من أهم مبارياته، ويحل ضيفا على نظيره منتخب السنغال في إطار منافسات تصفيات مونديال كأس العالم قطر 2022.

ويلعب الفراعنة ضد أسود التيرانجا في السابعة مساء اليوم بالعاصمة السنغالية دكار، في إياب الجولة الحاسمة لتصفيات مونديال قطر 2022، ويتطلع منتخب مصر لحسم تأشيرة كأس العالم، للمرة الثانية على التوالي، بعدما سبق وصعد لمونديال روسيا 2018.

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مباراة مصر والسنغال 

أسلحة الفراعنة أمام أسود التيرانجا

ويتسلح منتخب مصر بعزيمة لاعبيه وقدرات نجومه العالية، وفي مقدمتهم النجم العالمي محمد صلاح، لاعب ليفربول، وأيضا بنتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة يوم الجمعة الماضي وفاز فيها الفراعنة بهدف نظيف، وكان كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر أكد أن الفريق قادر على تجاوز السنغال والتأهل لكأس العالم 2022، عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة في إياب الدور الحاسم لتصفيات أفريقيا.

كارلوس كيروش، المدير لفني لمنتخب مصر

وأضاف كيروش: "نحن لسنا هنا للعب على التعادل، نريد الفوز ذهابا وإيابا، لا يهمني امتلاء ملعب السنغال بالجماهير، السبع نجوم التي نمتلكها لم تأت من فراغ، نحن منتخب مصر، البلد الأول والأقوى في قارة أفريقيا".

وتابع المدير الفني: "لا نفكر في أننا نلعب السنغال والكاميرون أو كوت ديفوار، نحن نلعب ضد أنفسنا، في هذه المباراة نحن سنلعب أمام أنفسنا، لعبنا جيدًا في اللقاء الماضي وفى لقاء الغد نريد أن نكون أفضل، اليوم الذي أشعر فيه أنني لن أستطيع الفوز في مباراة سأتقدم باستقالتي فورا، طوال مسيرتي لم أر فريقا يلعب وحده في الملعب ومنافسه غائب"

لا تستعجل نتيجة المباراة 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن مدة المباراة 90 دقيقة، فلا تستعجل نتيجة المباراة، والتزم الهدوء لمتفرج التليفزيون، واستمرار التشجيع لمتفرج الاستاد.

وأوضح فرويز، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن “المريض المزمن عصابي سكر أو ضغط أو قلب لا يفضل متابعته المباراة والاكتفاء بسماع النتيجة، ولكن في حال الإصرار على متابعة اللقاء، فعلى هذه الفئات الالتزام بالعلاج، ومعرفة أنها مجرد مباراة في كرة القدم، ومن حقنا أن نفرح كما من حق الآخرين، والفوز للأفضل والأكثر هدوءا، والأكثر التزاما برؤية الجهاز الفني”.

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وتابع: “على اللاعبين عدم الالتفاف لصيحات جمهور الفريق الآخر، والالتزام الهدوء والتركيز”، معقبا: "لو قدرنا نخرج الفريق الآخر عن تركيزه يا ريت، لها طرقها واللاعبين المخضرمين عارفين دا".

التزم الهدوء لمتفرج التليفزيون

نصائح قبل المباراة 

وأكد أنه على الفريق المصري تناول الأكل الصحي الخفيف، والاستماع للقرآن أو تراتيل أو موسيقى يحبونها من الظهر حتى موعد المباراة، وتجنب الحديث عن أي شيء يخص المباراة بعد المحاضرة الفنية للمدير الفني، والاكتفاء بالاستراحة.

منتخب مصر 

واختتم تصريحاته قائلا: “فريق المنتخب بالتأكيد معهم طبيب نفسي يراجع اللاعبين ويتحدث فرديا اليوم مع أي لاعب تبدو عليه أعراض توترية وأي شيء يفرغهم نفسيا، وإجراء تدريبات استرخاء جماعية وفردية للأكثر احتياجا في هذا التوقيت".

الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي 
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