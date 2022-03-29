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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

علاج 1676 مواطناً وتحويل 91 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة

جامعة طنطا: قافلة طبية على أرض مستشفى 900 900 لخدمة أهالي المحلة

صدى البلد

أطلقت جامعة طنطا، قافلة طبية لأهالي المحلة الكبرى على الأرض المخصصة لبناء مستشفى 900 900 الجديد، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

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وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا فى بيان، أن القافلة تأتي في ضوء خطة الجامعة المتكاملة لدعم القطاع الصحى داخل محافظة الغربية وخارجها بقوافل طبية دعماً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وزيادة عدد القوافل الطبية طوال العام بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبى للجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجاً.

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وأشاد رئيس جامعة طنطا بالمشاركة الايجابية لطلاب اتحاد الجامعة بالقوافل الطبية ومساهمتهم فى استقبال وتوجيه المترددين عليها لدعم الإجراءات الاحترازية ودعم مبادرة حياة كريمة.

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وأوضح الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لـ1676مواطناً بالمجان من أهالي المحلة الكبرى، كما تم تحويل عدد 91 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات العظام والأنف والأذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والأطفال والرمد.

وأشار الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الشاملة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية لتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين بكلية الطب.
 

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شارك فى القافلة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حاتم أمين عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة نانسي الحفناوي القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مأمون الشيخ وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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