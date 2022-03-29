هويدا مصطفى تكشف تفاصيل أول قضية خسرتها والسبب.. فيديو

قالت المحامية هويدا مصطفى، إن أول قضية لم تنجح في المرافعة فيها كانت في السنوات الأول من عملها بعد التخرج، وكانت قضية قتل ، موضحة: "كنت خائفة من الشغل فيها ووجدت أن المتهم مصر على أن أترافع فيها وقالت لي أمي أنها جاهزة لتبيع فدان أرض وتمنحها ثمنه".

وأضافت المحامية هويدا مصطفى، خلال حوارها لـ برنامج "كنوز الوطن " مع الإعلامي أيمن عدلي والمذاع على الفضائية "المصرية"، أنها لم تنجح في هذه القضية، متابعة: “كنت في بداية حياتي وخسرتها”.

وتابعت "مصطفى"، أن عامل الخبرة كان ينقصها، موضحة أن توافر الخبرة كان سيمنعها من رفض تلك القضية وهي حاليا ترفض العشرات من القضايا من هذا النوع .

وأردفت: “الست في وقتي أنا مكنتش واخده وضعها، واتحاربت حرب عنيفة جدا، وواجهت معاناة ، وموصلتش بالساهل”.