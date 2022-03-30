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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

منها «حسن الخاتمة».. الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة خلال شهر رمضان

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوعات خطب الجمعة شهر رمضان المبارك 1443هـ وجاءت كالتالي: 

🔹الجمعة الأولى: 8/ 4/ 2022م الجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصوم.

🔹الجمعة الثانية: 15/ 4/ 2022م رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات. 

🔹الجمعة الثالثة : 22/ 4/ 2022م العشر الأواخر من رمضان وواقعنا المعاصر.

🔹الجمعة الرابعة : 29/ 4/ 2022م حسن الخاتمة.

وعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعًا بمديري المديريات الإقليمية، بحضور قيادات الوزارة ، وذلك في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك، وسعت وزارة الأوقاف للتواصل المستمر مع قيادات الدعوة بالمديريات الإقليمية. 

و أكد الوزير على السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون هذه الدروس بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة فقط ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي، على أن يكون درس العصر في حدود عشر دقائق بعد صلاة العصر، وخاطرة التراويح في حدود خمس دقائق إلى سبع دقائق كحد أقصى في جلسة الاستراحة بعد الركعات الأربع الأولى من صلاة التراويح. 

وعن فتح دور المناسبات والسماح بإقامة موائد الرحمن أشار وزير الأوقاف إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء وافقت على فتح دور المناسبات بدءًا من الجمعة 1 أبريل 2022م ، مع الالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة ، كما وافقت اللجنة كذلك على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون وزارة الأوقاف مسئولة عن المساجد وملحقاتها ، وبتصريح منها ، وتكون وزارة التنمية المحلية من خلال السادة المحافظين مسئولة عن إقامتها في الأماكن العامة وبتصريح منها.

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