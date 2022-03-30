مرور القاهرة لسكان التجمع.. غلق محور التسعين الجنوبى لمدة 30 ساعة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن إغلاق كلى لمحور التسعين الجنوبى بداية من وصلة مدخل الشويفات وحتى شارع عمر بن عبدالعزيز، على أن يتم تنفيذ أعمال الغلق بالإتجاه القادم من كوبرى المشير تجاه ميدان الماونت فيو لمدة (30 ساعة) إعتباراً من الساعة 12 صباحاً (بعد منتصف الليل) يوم الخميس الموافق 31/3/2022 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 2/4/2022 .

واوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تحويل ميول الطريق بمحور التسعين الجنوبى بالوصلة من مدخل الشويفات وحتى شارع عمر بن عبدالعزيز.

وأشارت إلى انه سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

- الإتجاه القادم من كوبرى المشير تجاه ميدان الماونت فيو يسلك يميناً مدخل الشويفات (شارع الأمل) فيساراً شارع أخناتون من ميدان أخناتون فيساراً محور 79 من ميدان الحمد فيساراً شارع عمر بن عبدالعزيز من ميدان مصطفى البغدادى تجاه محور التسعين الجنوبى مرة أخرى.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.