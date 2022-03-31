توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 31-3-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 31- 3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .

برج الحمل

مهنيا: القمر في برجك يمدك بالقدرة على النضال على كل الجبهات ولن تذهب جهودك هباء.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك نضجا، ويجعلانك ساحرا ومؤثرا جدا خاصة في الجنس الآخر

برج الثور

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تتوارى عن الأنظار.

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل والملاحظة، فقط لا تستسلم للهموم وهوّن على نفسك واهتم بصحتك.

برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: الفلك يعدك بانطلاقة واحتفال مع الأحباب أو الأصدقاء واليوم ممتاز للتفريق بين الأعداء والأصدقاء.

مهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر واليوم مناسب لمتابعة نشاط محبب يعود عليك بالنفع والوقت مثالي لعقد اتفاق جديد.

برج السرطان

مهنيا: القمر معاكس في منزل العمل وفي الأفق غيوم، اصبر هذه الفترة حتى تنقشع الهموم.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يدفعك للغضب سريعا.. كن صبورا ولا تفقد اليوم أعصابك.

برج الأسد

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك اليوم ملهما وتستطيع أن تدهش الجميع بموهبتك.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يجعلك تؤثر وتعلم بلطف وتكسب التأييد والالتفاف من حولك

برج العذراء

مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات واليوم مناسب لإنجاز أعمال أو عمليات بيع أو شراء، بشرط أن تعتني بحساباتك وأن تنتبه لحقوقك.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والتشوش.. يمكنك اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب وتبدي استعدادا لإصلاح علاقاتك.

برج الميزان

عاطفيا: القمر في مواجهة برجك.. انتبه لكلامك مع من تحب أو مع شريك حياتك تجنبا للتعقيدات.

مهنيا: الوضع الفلكي دقيق للغاية وعليك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات.

برج العقرب

مهنيا: القمر في منزل العمل يدعم أعمالك.. تنظم وقتك وجهودك وتستطيع اليوم أن تنهي أعمالا متأخرة.

عاطفيا: المشتري ونبتون بمنزل الحب يدفعانك للاهتمام بمن تحب وتعدك بقضاء أوقات عاطفية حلوة.

برج القوس

عاطفيا: القمر في منزل الحب يدفعك اليوم لمساندة الأحباب، وقد تجد السعادة في الحب والعطاء.

مهنيا: المريخ بمنزل العلاقات يمنحك إصرارا، ويعدك ذلك بالحصول على أفضل النتائج في كل نشاط تقوم به.

برج الجدي

مهنيا: القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك بالتأني وعليك أن تستفيد من أخطاء الماضي ولا تكررها.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم المغامرة ليست في صالحك وعليك أن تستمع لذوي الخبرة.

برج الدلو

عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم سحرا وتعرف كيف تتواصل مع من تحب بصورة أفضل.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب للحركة والانتقال والقيام بمفاوضات موفقة.

برج الحوت

عاطفيا واجتماعيا: فينوس والمريخ وزحل في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعمل في صمت وأن تحافظ على الكتمان، وتجنب الفخر والزهو بإنجازاتك.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وقد تكون الفرص متاحة لتحقيق مكاسب، فقط إذا اعتنيت اليوم بخطواتك وحساباتك.