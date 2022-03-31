عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 31-3-2022

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 31-3-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 31- 3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .

برج الحمل
مهنيا: القمر في برجك يمدك بالقدرة على النضال على كل الجبهات ولن تذهب جهودك هباء.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك نضجا، ويجعلانك ساحرا ومؤثرا جدا خاصة في الجنس الآخر

برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تتوارى عن الأنظار.
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل والملاحظة، فقط لا تستسلم للهموم وهوّن على نفسك واهتم بصحتك.

برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: الفلك يعدك بانطلاقة واحتفال مع الأحباب أو الأصدقاء واليوم ممتاز للتفريق بين الأعداء والأصدقاء.
مهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر واليوم مناسب لمتابعة نشاط محبب يعود عليك بالنفع والوقت مثالي لعقد اتفاق جديد.

برج السرطان
مهنيا: القمر معاكس في منزل العمل وفي الأفق غيوم، اصبر هذه الفترة حتى تنقشع الهموم.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يدفعك للغضب سريعا.. كن صبورا ولا تفقد اليوم أعصابك.

برج الأسد
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك اليوم ملهما وتستطيع أن تدهش الجميع بموهبتك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يجعلك تؤثر وتعلم بلطف وتكسب التأييد والالتفاف من حولك

برج العذراء
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات واليوم مناسب لإنجاز أعمال أو عمليات بيع أو شراء، بشرط أن تعتني بحساباتك وأن تنتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والتشوش.. يمكنك اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب وتبدي استعدادا لإصلاح علاقاتك.

برج الميزان
عاطفيا: القمر في مواجهة برجك.. انتبه لكلامك مع من تحب أو مع شريك حياتك تجنبا للتعقيدات.
مهنيا: الوضع الفلكي دقيق للغاية وعليك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات.

برج العقرب
مهنيا: القمر في منزل العمل يدعم أعمالك.. تنظم وقتك وجهودك وتستطيع اليوم أن تنهي أعمالا متأخرة.
عاطفيا: المشتري ونبتون بمنزل الحب يدفعانك للاهتمام بمن تحب وتعدك بقضاء أوقات عاطفية حلوة.

برج القوس
عاطفيا: القمر في منزل الحب يدفعك اليوم لمساندة الأحباب، وقد تجد السعادة في الحب والعطاء.
مهنيا: المريخ بمنزل العلاقات يمنحك إصرارا، ويعدك ذلك بالحصول على أفضل النتائج في كل نشاط تقوم به.

برج الجدي
مهنيا: القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك بالتأني وعليك أن تستفيد من أخطاء الماضي ولا تكررها.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم المغامرة ليست في صالحك وعليك أن تستمع لذوي الخبرة.

برج الدلو
عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم سحرا وتعرف كيف تتواصل مع من تحب بصورة أفضل.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب للحركة والانتقال والقيام بمفاوضات موفقة.

برج الحوت
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والمريخ وزحل في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعمل في صمت وأن تحافظ على الكتمان، وتجنب الفخر والزهو بإنجازاتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وقد تكون الفرص متاحة لتحقيق مكاسب، فقط إذا اعتنيت اليوم بخطواتك وحساباتك.

الأبراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم الخميس 31- 3- 2022 توقعات الابراج برج الحمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن احتمالية إعادة مباراة مصر والسنغال | فيديو

طلبات ابنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

العمر مش مضمون.. شاب بورسعيدي يتوقع وفاته قبلها بشهور: ادعولي ومتدفنونيش بالليل

مصدر بـ فودافون يوضح موقف بعض المشاكل فى الخدمة

أفضل جيل.. محمد صلاح: الجميع قدم أقصي ما عنده

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

معييش فلوس..مني عراقي باكية :"والدي توفي ومعرفتش أعمله عزاء"

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك ماسنجر في مصر وعدد من الدول

موضوعات متعلقة

خبيرة أبراج: مواليد 19 مارس ينتظرهم سنة مميزة وناجحة

الجوزاء بوشين والسرطان بيلعب بالكلام.. أبراج محترفة كذب

ترشيحاتنا

لا أستطيع الانتظار لرمضان.. سمية الخشاب ترتدي الحجاب قبل الشهر الكريم

أضحك الناس طوال عمره.. قصة بكاء حمادة سلطان في أيامه الأخيرة

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الجرام يلامس الألف جنيه| أسعار الذهب اليوم الخميس 31-3-2022

حكم ترك صلاة الجمعة مع المحافظة على باقي الصلوات .. أمين الفتوى يجيب

بسبب أوكرانيا.. فرنسا تعفي مدير مخابراتها العسكرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

السيدة انتصار السيسي: تحية فخر للهلال الأحمر وإسهاماته الفعالة مع أجهزة الدولة

فيديو

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

التعليم تنفي تطبيق نظام التحسين بـ الثانوية العامة 2022 .. فيديوجراف

أكثر من 35 عملا دراميا.. أبرز مسلسلات رمضان لعام 2022.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ