كاتب صحفي: الدولة المصرية تلعب دورا مهما فى الدائرة الأوروبية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي، أحمد ناجى قمحة، إن هذا الأسبوع كان حافلا بالدبلوماسية الرئاسية، وذلك يرتبط فى المقام الأول بدوائر الاهتمام بالأمن القومي المصري.

وأضاف "قمحة"، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على فضائية الأولى المصرية: “نركز على الحاضن الأفريقي والحاضن العربى”.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الدائرة الأوروبية هى الأكثر اشتعالاً فى الوقت الحالى، والدولة المصرية تلعب دورا مهما جداً فيها.

وأوضح الكاتب الصحفي، أنه على الصعيد العربي بدأ بقمة عربية فى العقبة، إلى جانب استقبال ٣ زيارات عربية، إلى جانب العديد من الحوارات الأخرى على مستوى الاتصالات.

وأكد الكاتب الصحفي، أن الدولة المصرية تتحرك فى هذا الملف بوعى شديد جداً للمخاطر والتهديدات والتحديات التى تحيط بالدولة المصرية، وبالمنطقة العربية.